மண் சரிவால் தடம்புரண்ட ரயில் பல ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தம்
மண் சரிவால் தடம்புரண்ட ரயில் பல ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தம்
ADDED : அக் 22, 2026 07:20 PM
நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை அருகே பலத்த மழை காரணமாக ரயில் தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. இதனால் திருநெல்வேலி நோக்கி சென்ற ரயில் தடம்புரண்ட நிலையில், பல ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டன. ஆறு ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இன்று (அக்.,22) காலை வரை இடைவிடாது பெய்த மழை காரணமாக களியக்காவிளை அருகே கேரள மாநிலத்துக்கு உட்பட்ட பாறசாலை பகுதியில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு தண்டவாளத்தில் மண் விழுந்தது. அப்போது அவ்வழியாக சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பிலாஸ்பூரில் இருந்து திருநெல்வேலி நோக்கி சென்ற அதிவிரைவு ரயில் வந்தது. 'லோக்கோ பைலட்' ரயிலை உடனடியாக நிறுத்தினார். இருப்பினும் ரயில் இன்ஜினின் நான்கு சக்கரங்கள் தண்டவாளத்தை விட்டு தரையில் இறங்கின.
திருவனந்தபுரத்திலிருந்து ஊழியர்கள் வந்து 5 மணி நேரம் போராடி தண்டவாளத்தில் இருந்த மண்ணை அகற்றினர். திருநெல்வேலியில் இருந்து மீட்பு ரயில் வரவழைக்கப்பட்டு தடம்புரண்ட ரயில் மீட்கப்பட்டது.
இதன் காரணமாக நாகர்கோவில்–திருவனந்தபுரம் மார்க்கத்தில் செல்லும் அனைத்து ரயில்களும் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டன. சென்னையிலிருந்து வந்த அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ், மதுரை –புனலுார் எக்ஸ்பிரஸ், அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ், தாம்பரம்–திருவனந்தபுரம் சிறப்பு ரயில் ஆகியவை மேலப்பாளையம், நாங்குநேரி, பணகுடி, இரணியல் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நிறுத்தப்பட்டது. திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து நாகர்கோவில் வழியாக சென்னை செல்லும் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலும் நடுவழியில் நிறுத்தப்பட்டது. நாகர்கோவில்–திருவனந்தபுரம் மார்க்கத்தில் ஆறு பயணிகள் ரயில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டது. ஏழு மணி நேரத்துக்கு பின்னர் ரயில் போக்குவரத்து சீரானது. பல ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டது.