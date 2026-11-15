/உள்ளூர் செய்திகள்/கன்னியாகுமரி/பாலியல் தொல்லை டாக்டர் கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:38 PM
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நாகர்கோவில்: திருவனந்தபுரம் அருகே அரசு மருத்துவமனையில் பயிற்சி பெண் டாக்டருக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த சீனியர் டாக்டர் கைது செய்யப்பட்டார்.
கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அருகே நெடுமங்காடு அரசு மருத்துவமனை சீனியர் டாக்டர் வினு 57. இதே மருத்துவமனையில் முதுகலை பயிற்சி பல் டாக்டராக இளம்பெண் ஒருவர் பணியாற்றி வருகிறார்.
பெண் டாக்டரை தனது அறைக்கு அழைத்த வினு, அவரிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட முயன்றார். அதிர்ச்சி அடைந்த பெண் டாக்டர், வெளியே ஓடிவந்து சக டாக்டர்களிடம் கூறினார்.
மேலும் இதுகுறித்து நெடுமங்காடு போலீசில் புகார் அளித்தார். போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து வினுவை கைது செய்து செய்தனர்.