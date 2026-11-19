/உள்ளூர் செய்திகள்/கன்னியாகுமரி/காய்ச்சல் பாதித்த மாணவி பலி
ADDED : நவ 18, 2026 05:55 PM
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நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை முளகுமூடு அடுத்தோட்டம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெய வாசு மகள் ஜெல்லி ஜாய் 12. இப்பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.சில நாட்களாக காய்ச்சல் மற்றும் சளி தொல்லையால்அவதிப்பட்டு வந்தார்.
நேற்று (நவ.,17) பள்ளிக்குச் சென்று விட்டு வீட்டுக்கு வந்த மாணவி இரவில் சாப்பிட்டு விட்டு துாங்க சென்றார். சிறிது நேரம் கழித்து எழுந்து தண்ணீர் குடித்த போது திடீரென மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு மயங்கினார். மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டவர் இறந்தார். தக்கலை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். அப்பகுதியில் சுகாதாரத் துறையினர் ஆய்வு நடத்தினர்.