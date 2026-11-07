மாணவியை கர்ப்பமாக்கிய மாணவர் சிறையில் அடைப்பு

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ADDED : நவ 05, 2026 06:24 PM
நாகர்கோவில்:
திருவிழாவில் பழக்கமான பள்ளி மாணவியை காதலிப்பது போல் நடித்து கர்ப்பமாக்கிய இன்ஜினியரிங் மாணவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கொல்லங்கோடு பகுதியைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுமி அந்தப் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வருகிறார். சில நாட்களுக்கு முன் மாணவிக்கு வயிற்று வலி ஏற்பட்டது. அவரது தாய் கேரள மாநிலம் நெய்யாற்றின் கரையில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றார்.
மாணவியை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் அவர் கர்ப்பமாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர். தாயார் கேட்டபோது கொல்லங்கோடு அருகே சின்னத்துறை பகுதியைச் சேர்ந்த பிஜோ எஸ் ஜியோ என்பவர் கர்ப்பத்துக்கு காரணம் என்பது தெரியவந்தது. அவர் கோவையில் பொறியியல் கல்லுாரியில் படித்து வருகிறார். அப்பகுதியில் நடந்த கோயில் திருவிழாவில் பார்த்தபோது ஏற்பட்ட பழக்கத்தில் அலைபேசி எண்களை பரிமாறிக் கொண்டனர்.
விடுமுறையில் ஊருக்கு வந்த பிஜோ எஸ் தியோ, மாணவியை நேரில் பார்த்து பேச வேண்டுமென்று அழைத்துள்ளார். சம்பவத்தன்று மாணவி வீட்டில் தனியாக இருப்பதை அறிந்த பிஜோ எஸ் தியோ அவரது வீட்டுக்குச் சென்று திருமணம் செய்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி மாணவியை பலாத்காரம் செய்தார். இவ்வாறு விடுமுறை முடிந்து கல்லுாரி செல்லும் வரை மாணவியை தனிமையில் சந்தித்து பலாத்காரம் செய்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து மாணவியின் தாய் குளச்சல் அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் செய்தார். போலீசார் பிஜோ எஸ் தியோவை கைது செய்து நாகர்கோவில் போக்சோ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.