UPDATED : நவ 18, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:37 PM
நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை அருகே பழவிளையைச் சேர்ந்த 17 வயது மாணவி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் இன்ஜினியரிங் கல்லுாரியில் முதலாமாண்டு படித்து வருகிறார். விடுதியில் தங்கியுள்ள இவர் தீபாவளி விடுமுறைக்கு ஊருக்கு வந்துவிட்டு ஒன்பதாம் தேதி கல்லுாரிக்கு சென்றார். பஸ் ஏறி விட்டதாக பெற்றோருக்கு சொன்ன மாணவி அதன் பின்னர் எந்த தகவலும் தெரிவிக்கவில்லை. அடுத்த நாள் கல்லுாரியை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது அங்கும் வரவில்லை.
போலீசார் விசாரணையில் மாணவி கல்லுாரி விடுதிக்கு திரும்பியது தெரியவந்தது. மாணவியை தக்கலை அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்திய போது வீட்டின் அருகே வசிக்கும் வாலிபர் அஸ்மல் 22, வெளியூருக்கு அழைத்து சென்றுவிட்டு கல்லுாரியில் விட்டதாக தெரிவித்துள்ளார். இதை தொடர்ந்து அஸ்மல் மீது போக்சோ சட்டத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்யப்பட்டார்.