மாணவரை தாக்கிய மாணவியின் தம்பி உள்ளிட்ட 7 பேர் மீது வழக்கு
மாணவரை தாக்கிய மாணவியின் தம்பி உள்ளிட்ட 7 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 15, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:46 PM
நாகர்கோவில்:
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் பள்ளி முன்பே பிளஸ் டூ மாணவர் மீது பயங்கர தாக்குதல் நடத்திய பிளஸ் 1 மாணவியின் தம்பி உட்பட ஏழு பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தென்தாமரைக்குளம் அருகே சோட்டப்பணிக்கண்தேரிவிளையைச் சேர்ந்த மாணவர் ஒருவர் நாகர்கோவிலில் உள்ள பள்ளி ஒன்றில் பிளஸ் டூ படித்து வருகிறார். அவருடன் அதே பள்ளியில் படிக்கும் பிளஸ் 1 மாணவி ஒருவர் படிப்பு விஷயமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்.
இதை பார்த்த சக மாணவர்கள் இருவரையும் சேர்த்து தவறான வதந்திகளை பரப்பி கிண்டல் செய்து வந்தனர். இந்த விவகாரம் மாணவியின் தம்பிக்கு தெரிய வந்தது. அவர் நண்பர்களுடன் சென்று பிளஸ் டூ மாணவரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டனர். பின் இது மோதலாகியதில் பிளஸ் டூ மாணவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து அவர் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இது குறித்து மாணவரின் தந்தை புகாரின் பேரில் 11 மற்றும் ஒன்பதாம் வகுப்பில் படிக்கும் இரு மாணவர்கள் உட்பட 7 பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.