உப்பு தின்றவர்கள் தண்ணீர் குடித்தே ஆக வேண்டும் : அமைச்சர் காட்டம்
உப்பு தின்றவர்கள் தண்ணீர் குடித்தே ஆக வேண்டும் : அமைச்சர் காட்டம்
UPDATED : அக் 15, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:36 PM
நாகர்கோவில்: ‘‘தி.மு.க., அ.தி.மு.க., ஆட்சிகளுடன் ஒப்பிடும்போது த.வெ.க., ஆட்சியில் லஞ்சம் இல்லை. உப்பு தின்றவர்கள் தண்ணீர் குடித்தே ஆக வேண்டும்,’’ என நாகர்கோவிலில் தமிழக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் கூறினார்.
அவர் கூறியதாவது :
முதல்வர் விஜய் லண்டன் செல்கிறார், கர்நாடகா செல்கிறார், ஆந்திரா செல்கிறார். அப்படியே உள்ளூரில் மளிகை கடைக்கும் சென்று விலைவாசி உயர்வு குறித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறுவதை ஏற்க முடியாது. தி.மு.க., ஆட்சி காலத்தில் முதல்வராக இருந்த ஸ்டாலின் மளிகை கடைக்கு சென்றாரா.
22 ஆண்டுகள் தி.மு.க., கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த காங்., கோரிக்கைகளை தி.மு.க., நிறைவேற்றியுள்ளதா என கேட்கிறீர்கள். கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் எனக்கும் அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளது. விளிம்புநிலை மக்களுக்காக இளைஞர் காங்., சார்பில் போராட்டம் நடத்தியதால் என் மீது தி.மு.க., அரசு தொடர்ந்த வழக்கை நான் தற்போதும் சந்தித்து வருகிறேன். கடந்த 10 ஆண்டுகள் எம்.எல்.ஏ., ஆக பணிபுரிந்து வருகிறேன்.
அ.தி.மு.க., தி.மு.க., ஆட்சி காலத்தில் நடைமுறையில் இருந்த லஞ்சம் தற்போதைய ஆட்சியில் இல்லை. இதுதான் கடந்த ஆட்சிக்கும் தற்போதைய ஆட்சிக்கும் உள்ள வித்தியாசம். மக்கள் இந்த அரசை முழுமையாக நம்புகிறார்கள் என்றார்.