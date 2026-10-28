எஸ்.ஐ., யை விபச்சாரத்துக்கு அழைத்த நர்ஸ் உட்பட மூவர் கைது
எஸ்.ஐ., யை விபச்சாரத்துக்கு அழைத்த நர்ஸ் உட்பட மூவர் கைது
ADDED : செப் 24, 2026 12:23 AM
நாகர்கோவில்: சாதாரண உடையில் நின்ற போலீஸ் எஸ்.ஐ.யிடம் விபச்சாரத்துக்கு அழைத்த நர்ஸ் உட்பட மூன்று பெண்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கன்னியாகுமரிமாவட்டம் சுசீந்திரம் எஸ்.ஐ., தனீஷ் லியோன் சொத்தவிளை பகுதியில் சாதாரண உடையில் நின்று கொண்டிருந்த போது அவரை ஒரு பெண் விபச்சாரத்துக்கு அழைத்துள்ளார். அங்கு சென்றபோது ஆறு பேர் இருந்தனர். இதில் ஒழுகினசேரி ஓட்டுப்புரை தெருவை சேர்ந்த அனு 26, மணவாளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த ஹரிஹரன் 40, கடியப்பட்டினத்தை சேர்ந்த அலெக்சாண்டர் 60 ,ஆகிய மூவரும் இளம்பெண்களை வைத்து விபச்சாரம் நடத்தியது தெரியவந்தது. இவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர். இதில் அனு நர்ஸ் ஆவார். மேலும் அங்கிருந்த துாத்துக்குடி தாளமுத்து நகர் சிலுவைப் பட்டியைச் சேர்ந்த இரண்டு பெண்கள், மணவாளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் என மூவர் மீட்கப்பட்டு காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.