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﻿ கடன் கொடுத்தவர்கள் நெருக்கடி ஒரே குடும்பத்தில் மூவர் தற்கொலை

﻿ கடன் கொடுத்தவர்கள் நெருக்கடி ஒரே குடும்பத்தில் மூவர் தற்கொலை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:50 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:50 AM

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திருவனந்தபுரம்: கோட்டயம் அருகே கூரோபடை பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி தாமஸ் ஆபிரகாம் 50. இவரது மனைவி ஜோஷ்னா 42. மகள் மரியா தெரசா 18, மகன் அலன் 7ம் வகுப்பு படிக்கிறார். ஜோஷ்னா சிலரிடம் கடன் வாங்கி இருந்த நிலையில் அதை திருப்பிக் கொடுக்க முடியாததால் சிரமப்பட்டார். இதனால் கடன் கொடுத்தவர்கள் நெருக்கடி அளித்தனர்.

இதனால் வேதனை அடைந்த தாமஸ், ஜோஷ்னா ஆகியோர் குளிர்பானத்தில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை கலந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தனர். அதை குடித்த 2 பேரும் மயங்கி விழுந்தனர். தொடர்ந்து பெற்றோர் இருவரும் விஷத்தை குடித்தனர். நான்கு பேரும் மயங்கி கிடப்பதை பார்த்த உறவினர்கள், கோட்டயம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு தாமஸ் ஆபிரகாம், ஜோஷ்னா, மரியா தெரசா உயிரிழந்தனர். அலனுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து கோட்டயம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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