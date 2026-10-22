மருத்துவமனையில் கைதி ஓட்டம் மூன்று போலீசார் சஸ்பெண்ட்
மருத்துவமனையில் கைதி ஓட்டம் மூன்று போலீசார் சஸ்பெண்ட்
UPDATED : அக் 09, 2026 07:42 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:38 PM
நாகர்கோவில்:
நாகர்கோவில் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருந்து போக்சோ கைதி தீபன்ராஜ் 36, தப்பியது தொடர்பாக மூன்று போலீசார் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.
புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்தவர் தீபன் ராஜ். கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் அருகே திக்குறிச்சி பகுதியில் வசித்து வரும் இவரை போக்சோ வழக்கில் மார்த்தாண்டம் அனைத்து மகளிர் போலீசார் கைது செய்தனர். தீபன் ராஜூவுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதை தொடர்ந்து ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார். வார்டுக்கு வெளியில் ஆயுதப்படை போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த நிலையில் தீபன் ராஜ் கழிவறைக்கு செல்வதாக கூறி மாயமானார். பின்னர் போலீசார் தேடி தக்கலை அருகே அவரை கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் அவருக்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த ஆயுதப்படை போலீஸ்காரர்கள் சசி, ராமஜெயம், வினோத் ஆகியோரை சஸ்பெண்ட் செய்து எஸ்.பி., அன்சுல் நாகர் உத்தரவிட்டார்.