/உள்ளூர் செய்திகள்/கன்னியாகுமரி/இடி, மின்னலுடன் மழை: கோயில் கோபுரத்தில் சிலை சேதம்
இடி, மின்னலுடன் மழை: கோயில் கோபுரத்தில் சிலை சேதம்
இடி, மின்னலுடன் மழை: கோயில் கோபுரத்தில் சிலை சேதம்
UPDATED : நவ 05, 2026 06:22 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:17 PM
அ நிறம் | அளவு
நாகர்கோவில்:கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆரல்வாய்மொழியில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்த போது மின்னல் தாக்கி மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் சாஸ்தா சன்னதி கோபுரத்தில் இருந்த சிலை சேதமானது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆரல்வாய்மொழி, தோவாளை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று (நவ.,4) இரவு இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது. ஆரல்வாய்மொழி வடக்கூர், தாணுமாலயன் புதுார் பகுதியில் பயங்கர வெளிச்சத்துடன் மின்னல் பாய்ந்தது. இதனால் அப்பகுதி வீடுகளில் மின் சாதனங்கள் பழுதடைந்தன. இணையதள நெட்வொர்க் சாதனங்களும் பழுதடைந்தன.
ஆரல்வாய் மொழி வடக்கூர் பகுதியில் உள்ள மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் வளாக ஐயப்பன் சன்னதி கோபுரத்தில் இருந்த சுவாமி சிலை உடைந்து விழுந்தது.