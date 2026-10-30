/உள்ளூர் செய்திகள்/கன்னியாகுமரி/மாணவிக்கு தொல்லை த.வெ.க., நிர்வாகி கைது
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:11 PM
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நாகர்கோவில்: மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த த.வெ.க., நிர்வாகி கிறிஸ்டோபர், 46, கைது செய்யப்பட்டார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், குலசேகரத்தைச் சேர்ந்த மாணவி ஒருவர், தன்னுடன் படிக்கும் மூலச்சல் பகுதி த.வெ.க., பெண் நிர்வாகியுடன், சில நாட்களுக்கு முன், கல்லுாரி முடிந்து வீட்டுக்கு செல்ல பஸ்சுக்காக காத்திருந்தார்.
தக்கலை மருந்து கோட்டைச் சேர்ந்த த.வெ.க., மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் கிறிஸ்டோபர், தன் காரில் அவர்கள் இருவரையும் அழைத்து சென்றுள்ளார். த.வெ.க., பெண் நிர்வாகி மூலச்சல் பகுதியில் இறங்கியுள்ளார். அதன்பின், மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
மாணவியின் பெற்றோர் புகாரில், தக்கலை போலீசார், கிறிஸ்டோபர் மீது, இரு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிந்து, நேற்று அவரை கைது செய்தனர்.