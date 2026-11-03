'வீ த லீடர்ஸ்' பிரமுகர் கைது

UPDATED : நவ 02, 2026 05:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:37 PM
நாகர்கோவில்: அரசு ரப்பர் தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள உயர்வு தொடர்பாக சென்னை தலைமை செயலகம் முன் போராட்டம் நடத்த தயாரான கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த 'வீ த லீடர்ஸ்' பிரமுகர் சகாயம் கைது செய்யப்பட்டார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்ட அரசு ரப்பர் கழகத் தொழிலாளர்கள் சம்பள உயர்வு கேட்டு 50 நாட்களுக்கும் மேலாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
இதில் 300-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் ரயில் மூலம் சென்னை சென்று தலைமைச் செயலகம் முன் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டனர்.
இதை அண்ணாமலையின் 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பை சேர்ந்த சகாயம் ஒருங்கிணைத்தார். இதையடுத்து நேற்று முன்தினம் இரவு போலீசார் அவரை கைது செய்து வீட்டுக் காவலில் வைத்தனர். மேலும் சில தொழிலாளர்களும் கைது செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.
இதனால் சென்னை செல்லும் திட்டத்தை தொழிலாளர்கள் கைவிட்டனர். எனினும் சம்பள உயர்வு கேட்டு நடத்தப்படும் அறவழி போராட்டம் தொடரும் என போராட்டக் குழு சட்ட ஆலோசகர் வின்ஸ் ஆன்றோ தெரிவித்தார்.