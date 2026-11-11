காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் பலி

UPDATED : நவ 10, 2026 10:54 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:49 AM
நாகர்கோவில்:
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அருமனை அருகே கிலாத்துாரை சேர்ந்தவர் அனிஷா 42. கடந்த சில நாட்களாக இவர் கடுமையான காய்ச்சலால் அவதிப்பட்டார். வீட்டருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டும், உடல் நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படாததால் கேரள மாநிலம் நெய்யாற்றின்கரை அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அங்கு அவரது உடல்நிலை மோசமானதால் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லுமாறு டாக்டர்கள் அறிவுறுத்தினர். ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருவனந்தபுரம் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே அனிஷா இறந்தார்.
சிகிச்சையில் ஏற்பட்ட தாமதம், முறையான பராமரிப்பின்மை காரணமாகவே தனது மனைவி இறந்ததாக கூறி கணவர் சுனில் குமார் கடையல் போலீசில் புகாரளித்தார். இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து முதலில் சிகிச்சை வழங்கிய மருத்துவமனை டாக்டர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.