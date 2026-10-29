கணவனை கொலை செய்த பெண் நிர்வாகி த.வெ.க., விலிருந்து நீக்க்கம்
கணவனை கொலை செய்த பெண் நிர்வாகி த.வெ.க., விலிருந்து நீக்க்கம்
UPDATED : அக் 28, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:06 PM
நாகர்கோவில்: கணவனை கொலை செய்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை த.வெ.க., மகளிரணி நிர்வாகி கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.
நாகர்கோவில் அருகே இறச்சகுளம் பூங்கா நகரை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் (எ) சுரேஷ் 43. மனைவி பாரதி 36. கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்ட த. வெ. க. மகளிரணி இணையமைப்பாளராக இருந்தார். இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். கடந்த 23- ம் தேதி வீட்டில் திடீரென சுரேஷ் இறந்ததாக கூறினார். ஆனால் பிரேத பரிசோதனையில் அவர் கழுத்தை இறுக்கி கொலை செய்தது தெரியவந்தது. இது தொடர்பாக பாரதி, அவரது 13 வயது மகனும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
ஆபாச படங்களை காட்டி தன்னை தினமும் துன்புறுத்தியதால் கணவரை கொலை செய்ததாக பாரதி போலீசில் வாக்குமூலம் அளித்தார். இந்த நிலையில் அவரை த. வெ. க. அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்கி கட்சித் தலைவரும், முதல்வருமான விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.