/உள்ளூர் செய்திகள்/கன்னியாகுமரி/பாதை பிரச்னையில் பெண் கொலை
ADDED : நவ 10, 2026 10:54 AM
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நாகர்கோவில்:
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருவட்டார் அருகே தேரிவிளை இலுப்பகோணத்தை சேர்ந்தவர் ஜோதி 52.
ஜோதியின் வீட்டிற்கு அருகிலேயே அவரது அக்கா குடும்பத்துடன் வசிக்கிறார். இவர்களிடையே வீட்டிற்கான பாதை தொடர்பாக பிரச்னை இருந்தது.
இது தொடர்பாக நேற்று முன்தினம் இரவு அக்காவின் மகன் முருகேசனுக்கும் 37, ஜோதிக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது.
இதில் ஆத்திரமடைந்த முருகேசன், ஜோதியை கல்லால் தாக்கினார். நிலைதடுமாறி விழுந்த ஜோதியின் தலையில் மற்றொரு கல்லை துாக்கி போட்டார். இதில் ஜோதி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். இதுகுறித்து திருவட்டார் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.