/உள்ளூர் செய்திகள்/கன்னியாகுமரி/ரயில் பெட்டியில் பெண் உடல்
ADDED : நவ 18, 2026 07:28 PM
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நாகர்கோவில்: நாகர்கோவிலில் இருந்து கேரளமாநிலம் கோட்டயத்திற்கு செல்லும் பயணிகள் ரயிலில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பெட்டியை இணைப்பதற்காக யார்டில் நின்றபோது அதனை சுத்தம் செய்ய இன்று (நவ.,18) மதியம் ஊழியர்கள் சென்றனர்.அந்தப் பெட்டியில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசியது.
உள்ளே ஒரு இருக்கைக்கு அடியில் பெண் உடல் கிடந்தது. ரயில்வே போலீசார் உடலை மீட்டனர். முகம் அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு அழுகிய நிலையில் காணப்பட்டது. கடந்த 11- ம் தேதி முதல் இந்த ரயில் பெட்டி யார்டில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. அவர் யார், எப்படி இறந்தார் என மேல்விசாரணை நடக்கிறது.