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வீடுக்குள் நிர்வாணமாக வந்தவர் மீது பெண்கள் மிளகாய் பொடி வீச்சு
வீடுக்குள் நிர்வாணமாக வந்தவர் மீது பெண்கள் மிளகாய் பொடி வீச்சு
ADDED : ஆக 15, 2026 06:17 AM
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நாகர்கோவில்: நாகர்கோவில் நகரப் பகுதியில் நிர்வாணமாக வீடுகளுக்குள் புகுந்தவர் மீது பெண்கள் மிளகாய் பொடி துாவி பொதுமக்கள் உதவியுடன் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
நாகர்கோவில் அருகே கோட்டார் பகுதியில் நேற்று காலை 40 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் நிர்வாணமாக வீடுகளுக்குள் சென்றார். அவர் மீது பெண்கள் மிளகாய் பொடி துாவினர். பின்னர் பொதுமக்கள் உதவியுடன் பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர். விசாரணையில் அவர் திருவாரூரைச் சேர்ந்த பாலசுந்தரம் என்பதும், திருவாரூர் அரசு மருத்துவமனையில் மனநோய்க்கு சிகிச்சை பெற்று வந்ததும் தெரியவந்தது. போலீசார் அவரை ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.