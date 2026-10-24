ஆபாச பட புகார் கொடுக்கச் சென்ற பெண்ணிடம் அதே ஆபாச படங்களை காட்டி பணம் பறிப்பு: போலீஸ் ஏட்டு கைது
ஆபாச பட புகார் கொடுக்கச் சென்ற பெண்ணிடம் அதே ஆபாச படங்களை காட்டி பணம் பறிப்பு: போலீஸ் ஏட்டு கைது
UPDATED : அக் 12, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 12, 2026 08:06 PM
நாகர்கோவில்:ஆண் நண்பர் தனது ஆபாச படங்களை காட்டி மிரட்டுவதாக புகாரளிக்க சென்ற பெண்ணிடம், அதே ஆபாச படங்களை காட்டி ரூ.14.5 லட்சம் பறித்த போலீஸ் ஏட்டு கைது செய்யப்பட்டார்.
கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளத்தை சேர்ந்த 39 வயது பெண் திருவனந்தபுரம் போலீஸ் தலைமையகத்தில் புகாரளித்தார். அதில், ஆண் நண்பர் ஒருவர் தனது ஆபாச படங்களை காட்டி மிரட்டுவதாக குற்றம்சாட்டினார். அங்கு பணியில் இருந்த ஏட்டு தனிஷ்குமார் 39, முதலில் அந்த பெண்ணுக்கு உதவுவது போல நடித்தார்.
பின்னர் அந்த பெண்னிடம், உனது ஆபாச படங்கள் என்னிடம் உள்ளது. அதை வெளியிடாமல் இருக்க எனக்கு பணம் தர வேண்டும், என ஏட்டு தனிஷ்குமார் கேட்டார். இதை தொடர்ந்து தனிஷ்குமாரிடம் பல தவணைகளாக ரூ.14.5 லட்சத்தை கொடுத்த பெண், அதோடு ஒரு லட்ச ரூபாய் மதிப்பிலான அலைபேசியையும் வாங்கிக் கொடுத்தார்.
இதற்கிடையே தனிஷ்குமார் குருவாயூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு மாற்றப்பட்டார். தொடர்ந்து அவர் தொல்லை கொடுத்ததால், அந்த பெண் முதல்வரின் குறை தீர்ப்பு மையத்தில் புகாரளித்தார். முதல்வர் உத்தரவின் பேரில் திருவனந்தபுரம் மீயூசியம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தனிஷ்குமாரை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.