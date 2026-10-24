சம்பள உயர்வு கேட்டு போராடிய தொழிலாளர்கள் கைது

UPDATED : அக் 23, 2026 09:31 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:26 PM
நாகர்கோவில்:
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் சம்பள உயர்வு கேட்டு போராட்டம் நடத்திய 150- க்கும் மேற்பட்ட அரசு ரப்பர் கழக தொழிலாளர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ரூ.200 சம்பள உயர்வு கேட்டு அரசு ரப்பர் கழக தொழிலாளர்கள் சில மாதங்களாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இப்போராட்டத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்தும் வகையில் நாகர்கோவில் வடசேரியில் உள்ள அரசு ரப்பர் கழக நிர்வாக இயக்குனர் அலுவலகத்தை கடந்த மூன்று நாட்களாக முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
நேற்று முன்தினம் துவங்கிய முற்றுகை போராட்டம் நேற்று காலை வரை நீடித்த நிலையில் 150-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களை போலீசார் கைது செய்து அப்புறப்படுத்தினர். மேலும் முன்னெச்சரிக்கையாக அரசு ரப்பர் கழக அலுவலகம் அருகே பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.