ஒரு தலை காதலில் இளம்பெண் தற்கொலை: இளைஞரை அடித்து கொன்ற 4 பேர் கைது
ஒரு தலை காதலில் இளம்பெண் தற்கொலை: இளைஞரை அடித்து கொன்ற 4 பேர் கைது
UPDATED : அக் 12, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 12, 2026 05:37 PM
நாகர்கோவில்:ஒரு தலை காதலால் இளம் பெண் தற்கொலைக்கு காரணமான இளைஞரை கல்லால் அடித்து கொலை செய்த நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கன்னியாகுமரி அருகே கொட்டாரம் பெரியவிளையை சேர்ந்தவர் ஞான செல்வம் என்ற அழகேசன். ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர். இவரது மகள் ஏஞ்சல் 21. கல்லுாரி படிப்பை முடித்துவிட்டு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்தார். அதே ஊரைச் சேர்ந்தவர் ஆன்டணி ராஜ் 25. பொக்லைன் இயந்திரம் ஓட்டி வந்தார். இவர் ஏஞ்சலை ஒரு தலையாக காதலித்து வந்தார். இதை ஏஞ்சலிடம் கூறிய போது அவர் ஏற்க மறுத்தார்.
ஆனால் தொடர்ந்து அவர் தொந்தரவு செய்ததால் கன்னியாகுமரி போலீசில் புகார் செய்தார். போலீசார் ஆன்டணி ராஜை வரவழைத்து இனிமேல் ஏஞ்சலுக்கு தொல்லை கொடுக்கக் கூடாது என்று எழுதி வாங்கி எச்சரித்து அனுப்பினர். எனினும் ஆண்டணி ராஜ் தொல்லை தொடர்ந்ததால், ஏஞ்சல் நேற்று முன்தினம் மாலை வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் துாக்கு போட்டு தற்கொலை செய்தார்.
இதனால் ஏஞ்சலின் உறவினர்கள் கடும் ஆத்திரம் அடைந்தனர். அவர்கள் ஆன்டணி ராஜை தேடிப்பிடித்து கல், கட்டையால் தாக்கினர். தகவலறிந்து வந்த போலீசார் ஆன்டணிராஜை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால் அங்கு அவர் இறந்தார். எஸ்.பி., அன்சுல்சாகர் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை நடத்தினார்.
பின்னர் தனிப்படையினர் ஏஞ்சலின் உறவினர்களான ரவி செல்வம், வினிஷ், விபின், டென்னிஸ் ஆகியோரை கைது செய்தனர். மேலும் சிலரை தேடி வருவதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.