த.வெ.க., அரசுக்கு எதிராக கரூரில் அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்
த.வெ.க., அரசுக்கு எதிராக கரூரில் அ.தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 15, 2026 06:59 AM
கரூர்:''
விவசாயிகள், தமிழக மக்கள் மீது அக்கரை இல்லாத, பொய்க்கால் குதிரை
அரசாக த.வெ.க., அரசு உள்ளது,'' என, கரூர் மாவட்ட அ.தி.மு.க., செயலாளர்
கமல கண்ணன் தெரிவித்தார்.
கரூர் மாவட்ட அ.தி.மு.க., சார்பில், த.வெ.க., அரசை கண்டித்து, தலைமை தபால் நிலையம் முன், நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
அதில் மாவட்ட, அ.தி.மு.க., செயலாளர் கமலகண்ணன் பேசியதாவது:
தமிழக
சட்டசபையில் முதல்வர் விஜய், எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்வது
இல்லை. எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதியோ, சொந்த பிரச்னையை
பேசுகிறார். ஆனால், அனுபவம் வாய்ந்த அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலாளர்
இ.பி.எஸ்., தான், காவிரி பிரச்னை, மேகதாது அணை பிரச்னை தொடர்பாக
பேசுகிறார். இ.பி.எஸ்., கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல்,
த.வெ.க., அரசு திணறுகிறது. காவிரி பிரச்னையில், அ.தி.மு.க., போராடி பல
தீர்ப்புகளை பெற்றுள்ளது. ஆனால், அதை நிறைவேற்ற குரல் கொடுக்க
வேண்டிய, த.வெ.க., அரசு மவுனம் காக்கிறது.
காவிரி பிரச்னைக்காக,
அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட, த.வெ.க., அரசு தயங்குகிறது.
சென்னையில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில், கதவை சாத்திக் கொண்டு
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடுகின்றனர். விவசாயிகள் மீதும், தமிழக
மக்கள் மீதும் அக்கரை இல்லாத, பொய்க்கால் குதிரை அரசாக, த.வெ.க., அரசு
உள்ளது. இந்த அரசை விரைவில், வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும். கரூர்
தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் வர உள்ளது. அந்த தேர்தலில், அ.தி.மு.க.,வு
க்கு துரோகம் செய்து விட்டு, ஓடியவர்களுக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டும்.
இவ்வாறு பேசினார்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில்,
மாநில அமைப்பு செயலாளர் சின்னசாமி, மாவட்ட அவைத்தலைவர் திருவிகா,
துணை செயலாளர்கள் முத்து, மல்லிகா, பகுதி செயலாளர்கள் காமராஜ், செல்வ
குமார், ரவி உள்பட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.