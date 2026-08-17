/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ டாஸ்மாக் அலுவலகம் முன் தொ.மு.ச., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 06:52 AM
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கரூர்:கரூர்
மாநகராட்சிக்குட்பட்ட தொழிற்பேட்டையில் உள்ள, டாஸ்மாக் மாவட்ட
அலுவலகம் முன் தொ.மு.ச., சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட
செயலாளர் அண்ணாவேலு தலைமை வகித்தார். காலி பாட்டில்களை திரும்ப பெறும்
பணியை, அரசே நேரடியாக தனி பணியாளர்களை நியமித்து மேற்கொள்ள
வேண்டும், டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு வரும் மதுபான பெட்டிகளை இறக்கும்
கூலியை நிர்வாகமே ஏற்க வேண்டும், ஊழியர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட, 6 அம்ச கோரிக்கைகளை
வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர், ஆர்ப்பாட்டத்தில் சங்க நிர்வாகிகள்
பங்கேற்றனர்.