தோகைமலை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எஸ்.பி., ஆய்வு

ADDED : அக் 16, 2026 07:14 AM
குளித்தலை:தோகைமலை போலீசில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு, நிலுவையில் உள்ள வழக்கு, வாகன பரிசோதனை, நீதிமன்ற வழக்கு, கரும்புள்ளி கிராமங்கள் மற்றும் பல்வேறு ஆவணங்களை எஸ்.பி., ஹரிகிரண் பிரசாத் ஆய்வு செய்தார்.
புகார் கொடுக்க வருபவர்களிடம், போலீசார் கனிவாக பேசி பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும், போதை பொருள் சம்பந்தமாக புகார் அளிக்கும் பட்சத்தில், ரோந்து பணி சென்று அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் தரும் தகவல் குறித்து ரகசியம் காக்க வேண்டும் என, போலீசாருக்கு
எஸ்.பி., ஹரிகிரண் பிரசாத் ஆலோசனை வழங்கினார்.
பின்னர், மணப்பாறை மெயின் ரோட்டில் எஸ்.பி., ஹரிகிரன் பிரசாத் நடந்து சென்று, இளைஞர்கள், வியாபாரிகளை சந்தித்து குறைகளை கேட்டறிந்தார். பின்னர் மெயின் ரோட்டில் உள்ள பாஸ்ட் புட் கடைக்கு சென்ற அவர். கடையில் யாரேனும் தொந்தரவு செய்தாலோ, குடி போதையில் பிரச்னை செய்தாலோ, உடனே போலீசாரிடம் புகார் அளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.
குளித்தலை டி.எஸ்.பி., மணிகண்டன், தோகைமலை இன்ஸ்பெக்டர் ராஜாசேர்வை, எஸ்.ஐ., பாலசுப்ரமணியன், சிந்தாமணிபட்டி எஸ்.ஐ., தங்கசாமி உள்பட போலீசார் உடன் இருந்தனர்.