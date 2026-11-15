சி.ஐ.டி.யு., மாநில நிர்வாகிகள் கூட்டம்

ADDED : நவ 14, 2026 07:03 AM
கரூர்:இந்திய
தொழிற்சங்க மையம் (சி.ஐ.டி.யு.,) சார்பில் மாநில நிர்வாகிகள் மற்றும்
மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனை கூட்டம், மாநில துணைத்தலைவர் மாலதி
தலைமையில், கரூரில் சங்க அலுவலகத்தில் நடந்தது.
அதில்,
தொழிலாளர் விரோத தொகுப்பு சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும், தேர்தல்
கமிஷனர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகக்கோரி வரும் டிச., 1ல்,
புதுடெல்லியில் நடக்கவுள்ள போராட்டத்தில் பங்கேற்பது, வெளிமுகமை
மூலம் அரசு துறைகளுக்கு ஆட்கள் தேர்வு உத்தரவை தமிழக அரசு திரும்ப பெற
வேண்டும். ஜி.எஸ்.டி.,யில் உள்ள முரண்பாடுகளை மத்திய அரசு களைய
வேண்டும், தமிழக அரசு ஊதிய ஒப்பந்த குழுவை ஏற்படுத்த வேண்டும்
உள்ளிட்ட, பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில்,
மாநில பொதுச்செயலாளர் கண்ணன், பொருளாளர் ராஜேந்திரன், கரூர் மாவட்ட
தலைவர் ஜீவானந்தம், செயலாளர் சுப்பிரமணியன் உள்பட, பலர்
பங்கேற்றனர்.