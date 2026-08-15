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/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ அனுமதியின்றி மின் கம்பம் நட்டது தொடர்பாக இரு தரப்பு இடையே ஆர்.டி.ஓ., பேச்சுவார்த்தை

அனுமதியின்றி மின் கம்பம் நட்டது தொடர்பாக இரு தரப்பு இடையே ஆர்.டி.ஓ., பேச்சுவார்த்தை

அனுமதியின்றி மின் கம்பம் நட்டது தொடர்பாக இரு தரப்பு இடையே ஆர்.டி.ஓ., பேச்சுவார்த்தை

ADDED : ஆக 14, 2026 06:52 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:52 AM

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குளித்தலை:குளித்தலை ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில், ஊராளி கவுண்டர் சங்கத்தினர் மற்றும் தனியார் கார்றாலை நிர்வாகத்தினர் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடந்தது.

குளித்தலை அடுத்த கடவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில், சட்ட விரோதமாக அரசின் அனுமதியின்றி, வழித்தடங்களில் உள்ள மரங்களை வெட்டி, காற்றாலை மற்றும் சாலை, நீர் நிலைகள், மின்கம்பங்களை நிறுவி வருபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும், சட்ட விரோத செயலுக்கு துணை போகும் அதிகாரிகளை கண்டித்தும், கடவூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிடப் போவதாக, தமிழ்நாடு ஊராளி கவுண்டர் சங்கம் சார்பில் போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

இந்நிலையில், இதுகுறித்து குளித்தலை ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில், இருதரப்பினரையும் அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. ஆர்.டி.ஓ., சிவக்குமார் தலைமை வகித்தார். ஆர்.டி.ஓ., உதவியாளர் மகேந்திரன், கடவூர் தாசில்தர் பானுமதி, கடவூர் கமிஷனர் சுரேஷ், பாலவிடுதி இன்ஸ்பெக்டர் செந்தில்குமார் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

இதில், தமிழ்நாடு ஊராளி கவுண்டர் சங்க மாநில தலைவர் நாகராஜன் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள், தனியார் காற்றாலை நிர்வாகத்தினர் ஆகியோருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. அதில், 15 நாட்களுக்குள் மின்கம்பம் நட்டதை, புலத் தணிக்கை மேற்கொண்டு ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் விதிமீறல் குறித்து, கடவூர் தாசில்தார் பானுமதி அறிக்கை அனுப்பிட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, தமிழ்நாடு ஊராளி கவுண்டர் சங்கத்தினரின் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.

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