கழிவுநீரால் விளை நிலங்கள் பாதிப்பு டி.என்.பி.எல்., ஆலை மீது குற்றச்சாட்டு
கழிவுநீரால் விளை நிலங்கள் பாதிப்பு டி.என்.பி.எல்., ஆலை மீது குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 20, 2026 04:02 AM
கரூர்:புகழூர்
டி.என்.பி.எல்., ஆலையிலிருந்து சுத்திகரிப்பு செய்யாத கழிவுநீர்
வெளியேற்றப்படுவதால், சாகுபடி பாதிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள்
புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
புகழூர் காகித ஆலையிலிருந்து,
வெளியேறும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை பயன்படுத்தி விவசாயம்
செய்யும் வகையில், 1992-ம் ஆண்டு கழிவு நீரேற்று பாசன விவசாயிகள் சங்கம்
தொடங்கப்பட்டது. இதில், 436 விவசாயிகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.
இதன் மூலம் மூலிமங்கலம், பலமாபுரம், தாதம்பாளையம்,
பொன்னியாக்கவுண்டனுார், பாண்டிபாளையம் ஆகிய பகுதிகளை சேர்ந்த,
1,600 ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வந்தன.
பயிர் வளர்ச்சி பாதிப்பு
ஆரம்பத்தில்
இந்நிலங்களில் நெல், கரும்பு, சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்களை விவசாயிகள்
சாகுபடி செய்தனர். ஆனால், நாளடைவில் மண்ணின் வீரியம் குறைந்து பயிர்
வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டது. இதுமட்டுமின்றி, ஆலையின் கழிவுநீர்
புகழூர் பாசன வாய்க்காலிலும் கலப்பதால், ஒட்டுமொத்த விவசாயமும்
கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை
தெரிவிக்கின்றனர்.
இது குறித்து தென்னை மற்றும் வேளாண் பயிர் சாகுபடி விவசாய சங்க மாவட்ட தலைவர் சுப்பிரமணியன் கூறியதாவது:
கழிவுநீரேற்று
பாசன விவசாயிகள் சங்கத்துடன், ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட வாய்க்காலில்
மட்டுமே ஆலையின் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் திறந்து விடப்பட
வேண்டும். ஆனால், ஆலையில் முறையாக சுத்திகரிப்பு செய்யப்படாத
கழிவுநீர், மற்ற வாய்க்கால்களில் கலப்பதால் விளைநிலங்கள்
பாதிக்கப்படுகின்றன. இதில், புகழூர் வாய்க்காலிலும் கழிவுநீர்
கலக்கப்படுவதால் நிலங்களின் சாகுபடி திறன் வெகுவாக குறைந்துள்ளது.
நீதிமன்றத்தில் வழக்கு
இது
தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, ஆலையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை, 3 பேர் கொண்ட
நிபுணர் குழு ஆய்வு செய்தது. அக்குழு அளித்த அறிக்கையின்
அடிப்படையில், 14 பரிந்துரைகளை ஆலை நிர்வாகம் அமல்படுத்த வேண்டும்
என கடந்த, 2000-ம் ஆண்டு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதனை ஆலை
நிர்வாகம் முறையாக செயல்படுத்துகிறதா என்பதை, மத்திய
சுற்றுச்சூழல் துறை மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம்
கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியிருந்தது.
மலட்டுத்தன்மை
ஆனால்,
நீதிமன்றம் பிறப்பித்த எந்தவொரு பரிந்துரையையும் ஆலை நிர்வாகம்
நிறைவேற்றாமல் புறந்தள்ளிவிட்டது. தொடர்ந்து வாய்க்கால்களில்
கழிவுநீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதால், விளைநிலங்கள் படிப்படியாக
சாகுபடித் திறனை இழந்து மலட்டுத்தன்மை கொண்டதாக மாறி வருகின்றன.
மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உடனடியாகத் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு, கூறினார்.