/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/டி.என்.பி.எல்., ஆலையில் உறுதிமொழி
ADDED : நவ 08, 2026 06:35 AM
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கரூர்:கரூர்
புகழூர் தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் காகித நிறுவனத்தில், மாசற்ற
விபத்தில்லா தீபாவளி விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி
நடந்தது.
முதன்மை பொது மேலாளர் பிரின்ஸ் தொல்காப்பியன் தலைமை வகித்தார்.
தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின்
வழிகாட்டுதல்படி, மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாடும் வகையில் உறுதிமொழி
ஏற்றுகொள்ளப்பட்டது. காகித நிறுவன பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டு அதிக
ஒலி மற்றும் மாசற்ற விபத்தில்லா தீபாவளி விழிப்புணர்வு உறுதிமொழியை
எடுத்துக்கொண்டனர்.நிகழ்ச்சியில், துணை பொது மேலாளர் நாராயணன்,
உதவி பொது மேலாளர் சபாபதி, முதன்மை மேலாளர் சுந்தரம், முதுநிலை
மேலாளர் வெங்கடேஸ்வரன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.