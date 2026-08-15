த.வெ.க., அரசை கண்டித்து அ.தி.மு.க., இன்று ஆர்ப்பாட்டம்
த.வெ.க., அரசை கண்டித்து அ.தி.மு.க., இன்று ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 06:57 AM
கரூர்:''த.வெ.க., அரசை கண்டித்து இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது,'' என, அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் கமலக்கண்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது
குறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: கர்நாடக
அரசு, காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் தமிழக விவசாயிகளின்
வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் வகையில், அணை கட்ட தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு
வருவதை கண்டித்தும், தமிழகத்தில் புதியதாக பொறுப்பேற்றுள்ள
த.வெ.க., அரசு, தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவித்தபடி
விவசாயிகளின் பயிர் கடனை முழுமையாக ரத்து செய்யாமல், சில
விதிமுறைகள் விதித்துள்ளதை கண்டித்தும் இன்று காலை, 9:00 மணிக்கு
ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது.
முன்னாள் அமைச்சர் சின்னசாமி
தலைமையில், கரூர் ஜவகர் பஜாரில் உள்ள தலைமை தபால் நிலையம் முன்
ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கிறது. இதில் தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும்
பொதுமக்கள் கலந்து கொள்கின்றனர்.
இவ்வாறு, அவர் கூறியுள்ளார்.