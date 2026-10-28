பி.வெள்ளாளப்பட்டி குளம் நிரம்பியது கரைகளை பலப்படுத்த வலியுறுத்தல்
பி.வெள்ளாளப்பட்டி குளம் நிரம்பியது கரைகளை பலப்படுத்த வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 28, 2026 05:00 AM
கரூர்: கரூர் அருகே, பி.வெள்ளாளப்
பட்டி குளம் நிரம்பியது நிலையில், கரைகளை பலப்
படுத்த விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கரூர் அருகே, புலியூர் பி.வெள்ளாளப்பட்டியில், 50 ஏக்கர் பரப்பு கொண்ட குளத்துக்கு, மழை காலங்களில் தான்தோன்றிமலை ஒன்றியத்துக்-குட்பட்ட ஏமூர், ஏமூர்புதுார் நடுப்பாளையம், சீத்தப்பட்டி, குன்னனுார், கத்தாளப்பட்டி, மண-வாடி பகுதியிலிருந்து மழை பெய்யும் போது, மழை நீர் மணவாடி வாய்க்கால் மூலம் வருகிறது. இக்குளத்தில் தேங்கும் நீரைக் கொண்டு, 150 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. மேலும், இக்குளத்தில் நீர் முழுமையாக தேங்-கும்போது பி.வெள்ளாளப்பட்டி மற்றும் புலியூர் சுற்றுவட்டார கிராமங்ரகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் கணிசமாக உயர்ந்து, ஆழ்துளை
கிணறுகள், விவசாய கிணறுகளின் தண்ணீர் ஆதாரமும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது.
தற்போது கரூர் மாவட்டத்தில், வடகிழக்கு பரு-வமழை தீவிரமடைந்து தொடர்ச்சியாக பெய்து வருவதால், மணவாடி வாய்க்கால் வழியாக குளத்திற்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளது. இதனால் குளம் முழுமையாக நிரம்பி காட்சிய-ளிக்கிறது. ஆனால், குளத்தின் கரைகள் போதிய பராமரிப்பின்றி பலவீனமடைந்தும், தடுப்பு சுவர்கள் இன்றியும் காணப்படுகின்றன. இதனால் குளத்திற்கு தொடர்ந்து வரும் உபரி நீரை தேக்கி வைக்க முடியாமல், வெளியேறி வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் கரைகள் உடைந்து அரு-கிலுள்ள விளை நிலங்களுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து விடுமோ என்ற அச்சமும் எழுந்துள்ளது.
குளத்தின் கரைகளை பலப்படுத்தி மழைநீரை முழுமையாக சேமிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி விவசாயிகள் வலியு-றுத்தியுள்ளனர்.