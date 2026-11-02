தான்தோன்றிமலையில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., பேரணி

ADDED : நவ 02, 2026 06:33 AM
கரூர்:கரூர் மாவட்ட ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பு சார்பில், மூத்த உறுப்பினர் ஜெகநாதன் தலைமையில், தான்தோன்றிமலையில் பேரணி நடந்தது.
தான்தோன்றிமலை
முத்துமாரியம்மன் கோவில் அருகே தொடங்கிய பேரணியை, மாவட்ட
ஆர்.எஸ்.எஸ்., தலைவர் குமாரசாமி தொடங்கி வைத்தார். பின், பஸ் ஸ்டாப்,
பாரதிதாசன் நகர், பொன் நகர், ராயனுார் ஆர்ச், தெப்பக்குளம் வழியாக
சென்ற பேரணி, முத்து மாரியம்மன் கோவில் பகுதியை அடைந்தது.
பின்,
நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் திருப்பூர் மண்டல பொறுப்பாளர் அர்ஜூனன்,
ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பு தோன்றிய விதம், கோட்பாடுகள், எதிர்கால
திட்டங்கள் குறித்து பேசினார். அதை தொடர்ந்து, ஆர்.எஸ்.எஸ்.,
தொண்டர்கள், நுாற்றாண்டு விழாவையொட்டி, உறுதிமொழி எடுத்து
கொண்டனர். அப்போது, மாவட்ட பா.ஜ., முன்னாள் தலைவர்கள் சிவசாமி,
முருகானந்தம், முன்னாள் மாவட்ட ஆர்.எஸ்.எஸ்., தலைவர் குணசேகரன், நகர
தலைவர் சுகுமார், முன்னாள் பா.ஜ., நிர்வாகிகள் நகுலன், மோகன், பிரபு,
தமிழ்வாணன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.