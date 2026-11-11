க.பரமத்தி ஆட்டு சந்தையால் போக்குவரத்து பாதிப்பு

ADDED : நவ 10, 2026 04:10 AM
அரவக்குறிச்சி; க.பரமத்தியில் இருந்து, நொய்யல் செல்லும் சாலையில் வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமை நடக்கும் ஆட்டு சந்தையால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
பரமத்தி, நொய்யல் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் இருந்து ஏராளமான விவசாயிகள், வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆடுகளை விற்பனைக்காக கொண்டு வருகின்றனர். சமீபகாலமாக சந்தைக்கு கொண்டு வரப்படும் ஆடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால், சாலையோரத்திலேயே ஆடுகள் நிறுத்தப்பட்டு விற்பனை நடக்கிறது. இதனால் சாலையின் பெரும்பகுதி ஆக்கிரமிக்கப்படுவதுடன், இருபுறமும் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது.குறிப்பாக பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், அலுவலகம் செல்லும் பணியாளர்கள் மற்றும் அவசர மருத்துவ தேவைக்காக செல்லும் ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் நெரிசலில் சிக்கி சிரமத்தை சந்திக்கிறது. மேலும், ஆடுகள் திடீரென சாலையில் ஓடுவதால் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதுடன், சந்தையை பொதுமக்களுக்கும், வாகன ஓட்டிகளுக்கும் இடையூறு ஏற்படாத வகையில், தனி இடத்தில் நடத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.