10 வகையான காய்கறி தொகுப்பு ரூ.100க்கு விற்பனை: கலெக்டர்
10 வகையான காய்கறி தொகுப்பு ரூ.100க்கு விற்பனை: கலெக்டர்
ADDED : நவ 06, 2026 05:48 AM
கரூர்:கரூர் செங்குந்தபுரத்தில்
உள்ள, மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை சுய
சேவை பிரிவில், கூட்டுறவு துறை மூலம் வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு
விற்பனை தொடக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இதை, கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி
தொடங்கி வைத்து, கூறியதாவது: கூட்டுறவு துறை சார்பில், 10 வகையான
காய்கறிகள் அடங்கிய வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு விற்பனை
செய்யப்படும். நாளை வரை மக்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இத்தொகுப்பில் பெரிய வெங்காயம், தக்காளி தலா அரை கிலோ,
கத்தரிக்காய் அரை கிலோ, உருளைக்கிழங்கு, கால் கிலோ, கேரட், 200
கிராம், பீன்ஸ், 200 கிராம், பச்சை மிளகாய், 100 கிராம், எலுமிச்சை, 100
கிராம், இஞ்சி, 50 கிராம், தேங்காய், 450 கிராம் என, 2,600 கிராம் எடை
கொண்ட, 10 வகையான காய்கறிகள் அடங்கிய தொகுப்பு, 100 ரூபாய்க்கு
விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.நிகழ்ச்சியில், கரூர் ஆர்.டி.ஓ., கார்த்திகேயன், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணை பதிவாளர் அபிராமி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.