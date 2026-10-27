உளுந்து விவசாயிகளுக்கு 100 சதவீத மானியம்

ADDED : அக் 27, 2026 05:20 AM
அரவக்குறிச்சி: அரவக்குறிச்சி வட்டார வேளாண்மைத்துறை சார்பில், பயறு வகைகளில் தன்னிறைவு இயக்கம் என்ற திட்டத்தின் கீழ், உளுந்து செயல்-விளக்க திடல்கள் அமைத்திட விவசாயிகளுக்கு, 100 சதவீத மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
இது குறித்து, அரவக்குறிச்சி வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் ராஜா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: அர-வக்குறிச்சி வட்டார வேளாண்மைத்துறை சார்பில், உளுந்து செயல் விளக்க திடல்கள் அமைத்திட விவசாயிகளுக்கு, 100 சதவீத மானிய விலையில், ெஹக்டருக்கு, 10,000 ரூபாய் வீதம் இடுபொருள் தொகுப்பு வழங்கப்படவுள்ளது. இதில் உயர்ரக விதைகள், உயிர் உரங்கள், எம்என் கலவை, மகசூலை அதிகரிக்கக்கூடிய பயறு அதிசயம் ஆகியவை, 100 சதவீத மானிய விலையில் வழங்குவதோடு, பயிர் இடைக்கால பராமரிப்பு பணிகளான களையெடுத்தல், பூச்சிவி-ரட்டி தெளித்தல், மேட்டு பாத்தி அமைத்தல் போன்ற பணிகளுக்கு பின்னேற்பு மானியமும் வழங்கப்படவுள்ளது.
மேலும், இத்திட்டத்தின் கீழ் உளுந்து விதை கிலோ, ரூ.60 மானியத்தில்
விவசாயிகளுக்கு வினியோகிக்கப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், உளுந்து விதைப்பண்ணை அமைத்து, அரசுக்கு விதை வழங்கும் விவசாயிக-ளுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. ஆதி-திராவிட இனத்தை சார்ந்த விவசாயிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது. எனவே, ஆர்வ-முள்ள விவசாயிகள் அரவக்குறிச்சி வட்டார வேளாண் விரிவாக்க மையத்தை அணுகி, இடு-பொருட்கள் மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்ப அறிவுரைகளை பெற்று பயனடையலாம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.