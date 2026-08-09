/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/ தண்டாயுதபாணி கோவிலில் 108 சங்காபிஷேகம்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:28 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை,
சின்ன ஆண்டார் கோவில் பகுதியில், மவுன குருமடம் தண்டாயுதபாணி சுவாமி
கோவிலில், ஆடி கிருத்திகையை முன்னிட்டு, 108 சங்காபிஷேகம் நடந்தது.
சிவாச்சாரியார்கள்
யாகசாலையில் வேத மந்திரங்கள் முழங்கினர். பின்னர்
தண்டாயுதபாணிக்கு பழங்கள், திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை
நடந்தது. தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
முருக பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.