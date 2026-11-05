2 நாள் நீடித்த டாஸ்மாக் வேலை நிறுத்தம் முடிவு 'சஸ்பெண்ட்' எச்சரிக்கையால் பணிக்கு திரும்பிய பணியாளர்
2 நாள் நீடித்த டாஸ்மாக் வேலை நிறுத்தம் முடிவு 'சஸ்பெண்ட்' எச்சரிக்கையால் பணிக்கு திரும்பிய பணியாளர்
ADDED : நவ 04, 2026 07:26 AM
கரூர்:காலி
மதுபாட்டில்களை, திரும்ப பெறும் புதிய நடைமுறைக்கு எதிர்ப்பு
தெரிவித்து, டாஸ்மாக் பணியாளர்கள், 2 நாட்களாக மேற்கொண்ட
வேலைநிறுத்த போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.
கரூர் மாவட்டத்தில்
மொத்தம், 76 டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் உள்ளன. தினமும் சராசரியாக. 1.50
கோடி முதல், 2 கோடி ரூபாய் வரை மது விற்பனை நடக்கிறது. கடைகளில்
மேற்பார்வையாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் என, 500 பேர்
பணிபுரிகின்றனர். காலி பாட்டில்கள் பெறும் திட்டத்தில், புதிய
நடைமுறையை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் நவ., 1 முதல் அமல்படுத்தியது.
இதன்படி, பாட்டிலின் அதிகபட்ச சில்லறை விற்பனை விலையிலேயே, 10
ரூபாய் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. குடிமகன்கள் காலி பாட்டிலை திரும்ப
கொடுக்கும்போது, அது ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு, 10 ரூபாய் மீண்டும்
வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு தேவையான ஸ்கேனிங்
இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட, எந்த அடிப்படை வசதிகளும் வழங்கப்படவில்லை
என, பணியாளர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.
இக்குறைபாடுகளை களைய
வலியுறுத்தி, கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் கடந்த
இரண்டு நாட்களாக, கடைகளை திறக்காமல் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில்
ஈடுபட்டனர். இதனால், மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மது
விற்பனை முடங்கியது. தொடர்ந்து, கடைகளை திறக்காமல், போராட்டத்தில்
ஈடுபட்ட ஊழியர்களுக்கு மாவட்ட டாஸ்மாக் நிர்வாகம் சார்பில் விளக்கம்
கேட்டு, 'மெமோ' அனுப்பப்பட்டது. மேலும், கடைகளை திறக்க தவறினால்
சஸ்பெண்ட் உள்ளிட்ட கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை பாயும் என
எச்சரிக்கப்பட்டது.
இதனால், பெரும்பாலான கடைகள் நேற்று
வழக்கம்போல் மதியம், 12:00 மணிக்கு திறக்கப்பட்டன. தயக்கம் காட்டிய
எஞ்சிய சில கடைகளும், எச்சரிக்கைக்கு பணிந்து அடுத்தடுத்து
திறக்கப்பட்டன. கடைகள் திறக்கப்படுவதற்காக, நீண்ட வரிசையில்
காத்திருந்த குடிமகன்கள், கடைகள் செயல்படத் தொடங்கியதும்,
மதுபானங்களை வாங்கி சென்றனர்.
இது குறித்து, கரூர் மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர் லியோ தங்க
துரை
கூறுகையில், ''அரசு உத்தரவை மீறி கடைகளை திறக்காமல் போராட்டத்தில்
ஈடுபட்ட, 35 பணியாளர்களுக்கு உரிய விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ்
அனுப்பப்பட்டுள்ளது,'' என்றார்.