/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/லாட்டரி விற்ற 2 பேர் கைது
ADDED : நவ 08, 2026 06:29 AM
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குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த கடவூர் கடைவீதி பகுதியில், தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட
வெளிமாநில லாட்டரி சீட்டு விற்பனை செய்யப்படுவதாக, பாலவிடுதி
போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது. இதையடுத்து, போலீசார் சம்பவ இடத்தில்
கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, கடவூர் நடுத்தெருவை சேர்ந்த
ஆறுமுகம், 55, என்பவர் லாட்டரி சீட்டு விற்பனை செய்தது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவரை கைது செய்து, லாட்டரி சீட்டுகளை
பறிமுதல் செய்தனர். இதேபோல், லாட்டரி சீட்டு விற்ற, கடவூர் வடக்கு
தெருவை சேர்ந்த சண்முகவேல், 59, என்பவரையும் கைது செய்து, தொடர்ந்து
விசாரித்து வருகின்றனர்.