பெண்ணிடம் 2 பவுன் தங்கச் செயின் பறிப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 05:29 AM
குளித்தலை:நந்தாங்கோட்டை
அருகே, மொபட்டை பின் தொடர்ந்து வந்த வாலிபர், பெண் கழுத்தில்
அணிந்திருந்த இரண்டு பவுன் தங்கச்செயினை பறித்துக் கொண்டு மின்னல்
வேகத்தில் தப்பினார்.
கரூர் நரசிங்கபுரம் வடக்கு பகுதியை
சேர்ந்தவர் லதா, 45, டெக்ஸ் கூலித் தொழிலாளி. கடந்த 6ம் தேதி மதியம்
3:00 மணியளவில், கரிச்சிப்பட்டியில் உள்ள அவரது உறவினர்
வீட்டுக்கு சென்றார்.
பின்னர் அங்கிருந்து, வீட்டுக்கு தனது தம்பி
மகள் சத்யாவுடன் ஹோண்டா ஆக்டிவா ஸ்கூட்டரில்
மஞ்சநாயக்கம்பட்டி-நந்தாங்கோட்டை நெடுஞ்சாலையில்
ராஜாங்ககோவிலுார் அருகே வந்து கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, அவரை
பின் தொடர்ந்து இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த, 30 வயது மதிக்கத்தக்க
வாலிபர் ஒருவர், லதா கழுத்தில் அணிந்திருந்த இரண்டு பவுன் தங்கச் செயினை
பறித்துக் கொண்டு மின்னல் வேகத்தில் தப்பினார்.
இதுகுறித்து லதா கொடுத்த புகாரின்படி, மாயனுார் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.