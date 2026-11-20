சொகுசு காரில் கடத்தி வரப்பட்ட 240 கிலோ ஹான்ஸ் பறிமுதல்
சொகுசு காரில் கடத்தி வரப்பட்ட 240 கிலோ ஹான்ஸ் பறிமுதல்
ADDED : நவ 20, 2026 03:57 AM
கரூர்,:கரூர் அருகே சொகுசு காரில் கடத்தி வரப்பட்ட, 240 கிலோ ஹான்ஸ், பான்பராக் உள்பட புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கரூர்
-- சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள தவுட்டுப்பாளையம் பகுதியில்,
தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட ஹான்ஸ், பான்பராக் உள்ளிட்ட புகையிலை
பொருட்கள் காரில் கடத்தி வரப்படுவதாக, வேலாயுதம்பாளையம்
போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, எஸ்.எஸ்.ஐ., ரமேஷ்
தலைமையிலான போலீசார், தவுட்டுப்பாளையம் பகுதியில் வாகன சோதனையில்
ஈடுபட்டனர். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த டயோட்டா பார்ச்சுனர் சொகுசு
காரை போலீசார் வழி மறித்து சோதனை செய்தனர். அப்போது, காரின் உள்ளே
மூட்டை மூட்டையாக தடை செய்யப்பட்ட ஹான்ஸ், பான்பராக் உள்பட
புகையிலை பொருட்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜலோர்
மாவட்டத்தை சேர்ந்த கார் டிரைவர் கர்ணா ராம், 32, என்பதும், ராஜஸ்தான்
மாநிலத்திலிருந்து தமிழகத்தின் மதுரை மாவட்டத்திற்கு
விற்பனைக்காக, புகையிலை பொருட்களை கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து
காரில் கடத்தி வரப்பட்ட, 1 லட்சத்து, 92 ஆயிரத்து, 928 ரூபாய்
மதிப்பிலான, 240 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களையும்,
கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரையும் போலீசார் பறிமுதல்
செய்தனர். மேலும், டிரைவர் கர்ணா ராமை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு
வருகின்றனர்.