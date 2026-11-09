/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/மாறுவேட போட்டியில் 2வது இடம்: மாணவிக்கு பாராட்டு
ADDED : நவ 08, 2026 06:28 AM
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அடுத்த மருதுார் டவுன் பஞ்., மேட்டுமருதுாரில் செயல்பட்டு வரும் அரசு
நிதி உதவி பெறும் தொடக்க பள்ளியில், ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவி
பவுசாலி. இவர், அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளி சார்பில் நடந்த கலை
திருவிழாவில் மாறுவேட போட்டியில், மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பெற்று,
மாநில போட்டிக்கு தேர்வானார்.
அதை தொடர்ந்து, மதுரையில், தமிழக
அரசு சார்பில் நடந்த மாறுவேட போட்டியில் பள்ளி சிறுமி பவுசாலி, மாநில
அளவில், இரண்டாம் இடம் பிடித்து சாதனை படைத்தார். அந்த சிறுமியை, வட்டார
கல்வி அலுவலர், மாவட்ட தொடக்கக்கல்வி அலுவலர், பள்ளி நிர்வாகி மற்றும்
ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.