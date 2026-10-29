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கரூர் அருகே போதை மாத்திரை வைத்திருந்த 3 பேருக்கு காப்பு
கரூர் அருகே போதை மாத்திரை வைத்திருந்த 3 பேருக்கு காப்பு
ADDED : அக் 29, 2026 03:25 AM
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கரூர்: கரூர் அருகே, போதை மாத்திரைகளை விற்பனைக்கு வைத்திருந்-ததாக, மூன்று பேரை போதை ஒழிப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
கரூர் மாவட்ட போதை பொருள் ஒழிப்பு பிரிவு போலீஸ் எஸ்.ஐ., திருநாவுக்கரசு உள்ளிட்ட போலீசார், நேற்று முன்தினம் வேலாயுதம்பா ளையம் அருகே, தவிட்டுப்பாளையம் செக் போஸ்ட் பகுதியில், ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்-போது, அதிகபட்ச வலி நிவாரணி மற்றும் ஆழ்ந்த உறக்கம் (போதை) தரக்கூடிய, டேபென்ட்டால் மாத்திரைகளை விற்ப-னைக்கு வைத்திருந்ததாக, கரூரை சேர்ந்த கிேஷார்குமார், 28, நாமக்கல் ப.வேலுாரை சேர்ந்த இலியாஸ், 27, மணிகண்டன், 26, ஆகிய மூன்று பேரை போதை ஒழிப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் அவர்களிடமிருந்து, 6,048 ரூபாய் மதிப்புள்ள, 480 மாத்திரை, ஒரு டூவீலரை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.