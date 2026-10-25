மாவட்டத்தில் 303 மி.மீ., மழை குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டர் தகவல்
மாவட்டத்தில் 303 மி.மீ., மழை குறைதீர் கூட்டத்தில் கலெக்டர் தகவல்
ADDED : அக் 24, 2026 06:38 AM
கரூர்:''கரூர் மாவட்டத்தில், நடப்பு அக்., மாதம் வரை, 303.17 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது,'' என, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தெரிவித்தார்.
கரூர்
மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில்
நேற்று நடந்தது. அதில், விவசாயிகள் தரப்பில் இருந்து எழுப்பப்பட்ட,
பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அரசு அதிகாரிகள் பதில் அளித்தனர்.
பிறகு, கலெக்டர் முத்துக்குமரன் பேசியதாவது:
கரூர்
மாவட்டத்தில், இயல்பான ஆண்டு மழையளவு, 652.20 மி.மீ., நடப்பு அக்.,
மாதம் வரை, 303.17 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது. இயல்பான அளவை விட, 190.23
மி.மீ., மழை குறைவாக பெய்துள்ளது. மேலும், கரூர் மாவட்டத்தில் நெல்,
சிறு தானியங்கள், உணவு தானியங்கள், எண்ணை வித்துக்கள், பருத்தி, கரும்பு
என, 6,283 ெஹக்டேரில் வேளாண் பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை, காய்கறி, பழங்கள், நறுமண
பயிர்கள், மூலிகை பயிர்கள், தோட்ட பயிர்கள், மலர் பயிர்கள் என, 19
ஆயிரத்து, 182 ெஹக்டேர் பரப்பளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
கரூர் மாவட்டத்தில் ரபி பருவ பயிர்கள் சாகுபடிக்காக, அனைத்து தனியார்
மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களில், தேவையான அளவில், 5,539 மெட்ரிக் டன்
ரசாயன உரங்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழையை
பயன்படுத்தி, விவசாயிகள் பயிர் சாகுபடி மேற்கொண்டு, மழைநீரை
முழுமையாக சேமித்து, நீர் மேலாண்மையை மேம்படுத்த வேண்டும்.இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
கூட்டத்தில்,
டி.ஆர்.ஓ., விமல்ராஜ், துணை கலெக்டர்கள் வெங்கடேஷ்வரன், சேஷாத்
திரிமயம் தீபு சானு, வேளாண்மை இணை இயக்குனர் மல்லிகா, கலெக்டரின்
நேர்முக உதவியாளர் (விவசாயம்) சாவித்திரி உள்பட, அரசு துறை
அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.