/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/தம்பதி, மகளை தாக்கிய 4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
ADDED : நவ 01, 2026 06:39 AM
அ நிறம் | அளவு
குளித்தலை:குளித்தலை
அடுத்த நாகனுார் பஞ்., பிள்ளைகோடாங்கிப்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர்
பாலகிருஷ்ணன் மனைவி ஜெயலட்சுமி, 29. இவர், தன் தந்தை, தாயுடன், கடந்த,
29 இரவு, 8:00 மணிக்கு, நாகனுார் பஸ் ஸ்டாப் அருகே
சென்றுகொண்டிருந்தார்.
அப்போது, கலிங்கப்பட்டியை சேர்ந்த
ராஜேந்திரன், அவரது மனைவி கவிதா, மாணிக்கம் மகன் செந்தில், மற்றொரு
மகன் தர்மன் ஆகியோர் சேர்ந்து தகராறில் ஈடுபட்டனர்.தொடர்ந்து
ஏற்பட்ட தகராறில், இரும்பு கம்பியால் அவர்கள் மூவரையும் தாக்கி, கொலை
மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட தம்பதி மற்றும் மகள் ஆகிய
மூவரும், மணப்பாறை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று
வருகின்றனர். இதுகுறித்து அவர்கள் அளித்த புகார்படி, நான்கு பேர் மீது
வழக்குப்பதிந்து, தோகைமலை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.