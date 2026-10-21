/உள்ளூர் செய்திகள்/கரூர்/கரூர் அருகே ஆற்று மணல் கடத்திய 4 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : அக் 15, 2026 05:25 AM
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கரூர்:கரூர் அருகே, ஆற்று மணலை கடத்தியதாக, நான்கு பேர் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
கரூர்
ஆண்டாங்கோவில் வி.ஏ.ஓ., பூபதி, 50, நேற்று முன்தினம் பெரிய
ஆண்டாங்கோவில் அம்மா பூங்கா பகுதியில், ரோந்து பணியில்
ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது, ஆற்று மணலை மாட்டு வண்டியில்
கடத்துவதாக ஜெகன், 37; பாலுசாமி, 46; மற்றும் அடையாளம் தெரியாத,
இரண்டு பேர் உள்பட, நான்கு பேர் மீது போலீசில் வி.ஏ.ஓ., பூபதி புகார்
செய்தார்.
இதையடுத்து, கரூர் டவுன் போலீசார் நான்கு பேர் மீது வழக்கு
பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர். மேலும், ஒரு யூனிட் மணலுடன், நான்கு
மாட்டு வண்டிகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.