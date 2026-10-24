UPDATED : அக் 13, 2026 07:06 AM
ADDED : அக் 13, 2026 06:03 AM
பள்ளிப்பாளையம்; போதை மாத்திரை விற்ற 4 பேர் கைது செய்யப்-பட்டனர்.
பள்ளிப்பாளையம் அருகே வெப்படை சுற்றுவட்-டாரப்பகுதியில் போதை மாத்திரை விற்பனை நடப்பதாக வெப்படை போலீசாருக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தகவல் வந்தது. லட்சுமி பா-ளையம் பிரிவு பகுதியில் போலீசார் கண்கா-ணித்தனர். அப்போது போதை மாத்திரை விற்-பனை செய்து கொண்டிருந்த, படவீடு பகுதியை சேர்ந்த யுவராஜ், 26, இஷாந்த, 26, சங்ககரி பகு-தியை சேர்ந்த புகழேந்தி, 26,வெப்படை ரங்கனூர் நால்ரோடு பகுதியை சேர்ந்த ஸ்ரீஹரிநிதீஷ், 25, ஆகிய 4 பேர் கொண்ட கும்பலை போலீசார் கைது செய்தனர்.இவர்களிடம் இருந்து, 100 போதை மாத்திரைகள், மற்றும் பல்சர் டூவீலர்
ஒன்றையும் போலீசார்
பறிமுதல் செய்தனர்.
இந்த கும்பல் சூரத்தில் இருந்து ஆன்லைன் வழி-யாக, 10 மாத்திரை, 450 ரூபாய்க்கு வாங்கி, வெப்-படை சுற்றுவட்டாரத்தில் ஒரு மாத்திரை, 300 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்வது, போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும் போதை மாத்திரை விற்பனையில் வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா எனவும் வெப்-படை போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்-றனர்.