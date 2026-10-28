'கரூரில் இருந்து 40 ஆயிரம் லிட்டர் பால் பல்வேறு நகரங்களுக்கு வினியோகம்'
'கரூரில் இருந்து 40 ஆயிரம் லிட்டர் பால் பல்வேறு நகரங்களுக்கு வினியோகம்'
UPDATED : அக் 27, 2026 08:51 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:57 PM
கரூர்: கரூரில் இருந்து, சென்னை உள்பட பல்வேறு நகரங்களுக்கு, 40 ஆயிரம் லிட்டர் பால் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.
கரூர் மாவட்டம், புகழூர் காவிரி ஆற்றின் கதவணை கட்டுமான பணி, தோரணக்கல்பட்டி ஆவின் பால் குளிரூட்டும் நிலையம் ஆகியவற்றில், பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை, தமிழ்நாடு சட்டசபை அரசு உறுதிமொழி குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, தஞ்சாவூர் த.வெ.க.,-- எம்.எல்.ஏ.,வும், உறுதிமொழி குழுவின் தலைவருமான விஜய் சரவணன், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
கரூர் மாவட்டத்தில் பால் கூட்டுறவு சங்கம் மூலம், நாள் ஒன்றுக்கு, 54,960 லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. பின்னர். ஆவின் பால் குளிரூட்டும் நிலையத்தில் பதப்படுத்தப்படுகிறது. இதில், உள்ளூர் மக்களின் தினசரி தேவைக்காக, 14,000 லிட்டர் பால் வினியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. உபரியாக உள்ள, 40,960 லிட்டர் பால், சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களின் தேவைக்காக தினமும் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.
மக்களுக்கு மூன்று வகையான ஆவின் பாலும், எவ்வித தடையுமின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய, அனைத்து கட்டமைப்பு வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. இங்கு, மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பால் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான, விரிவான திட்ட முன்மொழிவு தயார் செய்யப்பட்டு, அரசுக்கு பரிந்துரைக்கப்படும். அதேபோல், மாவட்டத்தின் பிற அத்தியாவசிய தேவை குறித்து அறிக்கை தொகுக்கப்பட்டு, சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்படும்.
இவ்வாறு, கூறினார்.
கரூர் கலெக்டர் முத்துக்குமரன் உடனிருந்தார்.