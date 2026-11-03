வெண்ணைமலை சேரன் பள்ளியில் 44-வது ஆண்டு விளையாட்டு விழா
வெண்ணைமலை சேரன் பள்ளியில் 44-வது ஆண்டு விளையாட்டு விழா
ADDED : நவ 02, 2026 06:35 AM
கரூர்:கரூர்,
வெண்ணைமலையில் உள்ள சேரன் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியின், 44-வது ஆண்டு
விளையாட்டு விழா, நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
பள்ளி தாளாளர் பாண்டியன்
தலைமை வகித்தார். செயலாளர் பெரியசாமி முன்னிலை வகித்தார். தொடர்ந்து,
தேசியக்கொடி மற்றும் ஒலிம்பிக் கொடியை ஏற்றி வைத்தனர். பின்,
மாணவர்கள் விளையாட்டு உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர். அதை தொடர்ந்து,
ஒலிம்பிக்ஜோதி கொண்டுவரப்பட்டு, விளையாட்டு விழா தொடங்கி
வைக்கப்பட்டது.சிறப்பு விருந்தினராக, தயான் சந்த்
விருதுபெற்றவரும், சர்வதேச பாரா தடகள வீரருமான ரஞ்சித் குமார்
கலந்துகொண்டார். தொடர்ந்து மாணவ, மாணவியரின் கண்கவர் உடற்பயிற்சி
நிகழ்ச்சிகள், யோகா சாகசங்கள் மற்றும் மாணவர்களின் பிரமிடு சாகச
நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன. மேலும் மாணவர்களின் கம்பீரமான அணிவகுப்பு
மற்றும் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக
கவர்ந்தது. தொடர்ந்து பல்வேறு தடகள மற்றும் விளையாட்டு போட்டிகளில்
வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கு பதக்கம், சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை அலுவலர் டேவிட் டேனியல், பள்ளி முதல்வர் பழனியப்பன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.