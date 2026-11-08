விவசாயிகளுக்கு வழங்குவதற்காக 450 கிலோ மக்காச்சோள விதை
விவசாயிகளுக்கு வழங்குவதற்காக 450 கிலோ மக்காச்சோள விதை
ADDED : நவ 07, 2026 06:14 AM
அரவக்குறிச்சி:அரவக்குறிச்சி
வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் ராஜா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
அரவக்குறிச்சி வட்டாரத்தில் மக்காச்சோளம் விதை, 450 கிலோ இருப்பில்
உள்ளது. தேவைப்படும் விவசாயிகள் வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தை அணுகி
பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலும் தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் மற்றும்
ஊட்டச்சத்து இயக்கத்தின் கீழ், மக்காச்சோளம் செயல் விளக்க திடல்
அமைக்கும் விவசாயிகளுக்கு, ெஹக்டருக்கு ரூ.11,500 மதிப்புள்ள வேளாண்
இடுபொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு, மானிய விலையில் வழங்கப்படுகிறது.
இடுபொருள் தொகுப்பில் வீரிய மக்காச்சோள விதைகள், உயிர் உரங்கள்,
டி.என்.ஏ.யு., மக்காச்சோள பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி, மண்வள பரிசோதனை
உள்ளடங்கி உள்ளது.
மேலும் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும்
ஊட்டச்சத்து இயக்கத்தின் மற்றொரு இனமாக, வீரிய ஒட்டு ரக விதைகள்
ஹச்.டி.எம்.ஹச்- 5402, கிலோவிற்கு ரூ.100 மானியமாக வழங்கப்படும்.
எனவே, அரவக்குறிச்சி வட்டாரத்தில் மக்காச்சோளம் பயிரிடும்
ஆர்வமுள்ள விவசாயிகள், இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற, உழவன் செயலி
அல்லது அருகில் உள்ள வேளாண் விரிவாக்க மையத்தை அணுகி, இடுபொருட்கள்
மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவுரைகளை பெற்று பயனடையலாம்.
இத்திட்டம்
தொடர்பான விபரங்களை பெற, வேளாண்மை அலுவலர் கவுதமியை, 97878 36043
மற்றும் துணை வேளாண்மை அலுவலர் அசோக்குமாரை, 88076 58836 ஆகிய எண்களில்
தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.