டி.என்.பி.எல்., நிறுவனம் சார்பில் பயிற்சி சீருடை பணியாளர் தேர்வில் 6 பேர் தேர்ச்சி
டி.என்.பி.எல்., நிறுவனம் சார்பில் பயிற்சி சீருடை பணியாளர் தேர்வில் 6 பேர் தேர்ச்சி
ADDED : நவ 10, 2026 04:12 AM
கரூர்; கரூர் மாவட்டம், புகழூர் தமிழ்நாடு
செய்தித்தாள் காகித நிறுவனத்தின், சமுதாய நலப்பணி திட்டத்தின் கீழ், கிராமப்புற இளைஞர்கள் காவல்துறை பணிகளுக்கான போட்டி தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில், கடந்த 2007ம் ஆண்டு முதல் சிறப்பு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது. இதுவரை, 31 போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர். 273போலீசார் என மொத்தம், 304 பேர் காவல்துறையில் தேர்வாகி பணியாற்றி வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வு வாரியம் மூலம், இரண்டாம் நிலை காவலர், இரண்டாம் நிலை சிறை காவலர் மற்றும் தீயணைப்பாளர் பதவிகளுக்கான, 3,644 காலி பணியிடங்களை நிரப்ப எழுத்து தேர்வு மற்றும் உடற்தகுதி தேர்வு நடத்தப்பட்டன. இத்தேர்வை எதிர்கொள்ளும் வகையில், காகித ஆலையை சுற்றியுள்ள கிராமங்களை சேர்ந்த, 20 இளைஞர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தியது. எழுத்து தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு, அடுத்த கட்டமான உடற்தகுதி தேர்விலும் தேர்ச்சி பெறுவதற்கான பிரத்யேக உடற்பயிற்சி இலவசமாக வழங்கப்பட்டன.கடந்த வாரம் சீருடை பணியாளர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில், டி.என்.பி.எல்.,ல் பயிற்சி பெற்றவர்களில், 6 பேர் இறுதி தேர்வில் வெற்றி பெற்று காவலர் பணிகளுக்கு தேர்வாகியுள்ளனர்.
வெற்றி பெற்ற தேர்வர்களை அழைத்து, நிறுவனத்தின் முதன்மை பொது மேலாளர் (மனிதவளம்) கலைச்செல்வன், அவர்களுக்கு பரிசு வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார். நிகழ்ச்சியில், உதவி பொது மேலாளர் (பாதுகாப்புத்துறை) சபாபதி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.