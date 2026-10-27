மாவட்டத்தில் 60 ஓட்டுச்சாவடி மறுசீரமைக்கப்படும்: கலெக்டர்
மாவட்டத்தில் 60 ஓட்டுச்சாவடி மறுசீரமைக்கப்படும்: கலெக்டர்
ADDED : அக் 27, 2026 05:22 AM
கரூர்: ''கரூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம், 60 ஓட்டுச்சாவ-டிகள் மறுசீரமைக்கப்படும்,'' என, கலெக்டர் முத்-துக்
குமரன் தெரிவித்தார்.
கரூர் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், ஓட்டுச்-சாவடிகளை முறைப்படுத்துதல் மற்றும் மறுசீர-மைத்தல் குறித்து, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
இதில், கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தலைமை வகித்து பேசியதாவது: அரவக்குறிச்சி தொகு-தியில், 6 ஓட்டுச்சாவடிகளில் பிரிவுகளை மாற்றி-யமைத்தலும், கரூர் தொகுதியில், 2 ஓட்டுச்சா-வடிகளை புதிதாக உருவாக்குதல் மற்றும் 13 ஓட்-டுச்சாவடிகளில் பிரிவுகளை மாற்றியமைத்தல், 3 ஓட்டுச்சாவடிகளில் அமைவிடங்களை மாற்றிய-மைத்தல், கிருண்ணராயபுரம் தொகுதியில், 2 ஓட்டுச்சாவடிகளை புதிதாக உருவாக்குதல், -குளித்தலை தொகுதியில், 2 ஓட்டுச்சாவடி-களை புதிதாக உருவாக்குதல், 25 ஓட்டுச்சாவடி-களில் பிரிவுகளை மாற்றியமைத்தல், 4 ஓட்-டுச்சாவடிகளில் அமைவிடங்களை மாற்றிய-மைத்தல், 1 ஓட்டுச்சாவடியில் கட்டடங்களை மாற்றியமைத்தல், 2 ஓட்டுச்சாவடிகளை இணைத்தல் என, கரூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம், 60 ஓட்டுச்சாவடிகள் மறுசீரமைக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
கூட்டத்தில் டி.ஆர்.ஓ., விமல்ராஜ், கரூர் சப்-க-லெக்டர் வெங்கடேஷ்வரன் குளித்தலை சப்- கலெக்டர் சேஷத்திரிமயும் தீபு சானு, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் சிவக்குமார், கலால் உதவி ஆணையர் முருகேசன் உள்பட பலர் பங்கேற்-றனர்.